شاب أميركي يتواصل مع ترمب بـ"التخاطر" ويحمل له كويكبا

أفادت وثائق قدمت للمحكمة، أمس الاثنين، بأن رجلا من #فرجينيا متهم بالتهديد بتفجير قنبلة عند بوابة #البيت_الأبيض زعم قدرته على الاتصال عن بعد بالرئيس الأميركي دونالد #ترمب، مؤكداً أن القنبلة التي زعم أنها معه كانت "كويكبا صغيرا".

واعتقل #شون_كوجن (29 عاما) من #رونوك في وقت متأخر من مساء يوم السبت بعد أن قاد سيارة مستأجرة مسروقة من طراز "إمبالا" إلى نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض. وخرج الرجل من السيارة وأبلغ مسؤولي الأمن أنه يحمل قنبلة.

وقال قبل أن يرفع يديه في الهواء لتكبل بالأغلال: "توجد قنبلة بصندوق السيارة. هذا اختبار".

وأكد #كوجن أن معه حقيبة في صندوق السيارة بها #كويكب. وأفادت وثائق المحكمة أنه قال إن ترمب طلب منه أن يبلغ رجال الأمن بأن معه قنبلة.

وأفادت شهادته الخطية أنه على اتصال عن بعد بترمب عبر طريقة تمكنه من الاتصال بكبار المسؤولين وقادة #المخابرات وقوات #دلتا، وهي وحدة قوات خاصة بـ #الجيش_الأميركي.

وذكر كوجن أنه يتلقى علاجا نفسيا، وتناول دواءه بانتظام. وأبلغ رجال الأمن أنه حاول #الانتحار مرتين، إحداهما عن طريق تناول جرعة هيروين زائدة.

ومثل كوجن لأول مرة أمام المحكمة، أمس الاثنين، في اتهامات بالتهديد باستخدام متفجرات وتقديم معلومات خاطئة عن استخدامه لها. وإذا أدين قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، ويدافع محامٍ اتحادي عن كوجن.

وفي سياق متصل، اعتقل #وليم_راولينسون (58 عاما) من #ماريلاند يوم السبت كذلك لتسلقه سياجا أمنيا عند البيت الأبيض. ويواجه جنحة الدخول غير المصرح به.

وفي أول اختراق أمني كبير منذ تولي ترمب الرئاسة في يناير/كانون الثاني اعتقل #جوناثان_تران (26 عاما) من #كاليفورنيا لتسلقه حاجزا عند البيت الأبيض في 10 مارس/آذار الحالي. وقال جهاز الأمن إنه تجول في المكان مدة 16 دقيقة في #حديقة_البيت_الأبيض قبل أن يقبض عليه.