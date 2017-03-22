أول زيارة خارجية لترمب منذ انتخابه.. إلى الناتو ببروكسل

أعلن #البيت_الأبيض مساء الثلاثاء أن الرئيس دونالد #ترمب سيشارك في 25 أيار/مايو المقبل في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن "الرئيس يتطلع للقاء نظرائه في حلف شمال #الأطلسي من أجل التأكيد مجددا على التزامنا إزاء #حلف_شمال_الأطلسي ومناقشة مسائل حيوية للحلف، ولا سيما تقاسم المسؤولية بين الحلفاء، ودور الحلف الأطلسي في الحرب على #الإرهاب ".

وكانت متحدثة باسم #الناتو أعلنت أن قادة ورؤساء حكومات دول حلف شمال الأطلسي سيجتمعون في #بروكسل في 25 أيار/مايو، في أول قمة لهم منذ انتخاب ترمب.

وقالت المتحدثة باسم الحلف اوانا لونغيسكو، إن القادة "سيناقشون تكيّف حلف شمال الأطلسي مع البيئة الأمنية الجديدة، بما في ذلك دور الحلف في #مكافحة_الإرهاب، وأهمية زيادة الإنفاق على #الدفاع وتقاسم أفضل للأعباء".