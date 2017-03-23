نائب جمهوري يكشف معلومات عن التنصت على ترمب

أعرب #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب عن ارتياحه، الأربعاء، إثر إعلان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري #ديفين_نيونز، أن وكالات الاستخبارات تنصتت العام الماضي بشكل عرضي على اتصالات أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، بمن فيهم ترمب نفسه.

وقال نيونز لدى لقائه ترمب في #البيت_الأبيض إن "هناك الكثير من المعلومات في التقارير التي اطلعت عليها تقودني إلى الاعتقاد أن الإدارة السابقة وعددا من الوكالات كانت لديها فكرة واضحة جدا عما كان الرئيس المنتخب ترمب يقوم به".

وأضاف: "وجدت أنه من المهم للرئيس أن يعلم ذلك".

وعلى الفور سأل أحد الصحافيين الرئيس عما إذا كان يشعر بالارتياح بعد هذا التصريح فأجاب ترمب: "نعم، نوعا ما. أنا سعيد لأنهم وجدوا ما وجدوه".

وبحسب نيونز، فإن المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن الاتصالات التي تم جمعها لا علاقة لها بالتحقيقات في احتمال وجود روابط بين حملة ترمب و #روسيا، وليس لها قيمة استخباراتية كبيرة.

وأضاف أن #الاتصالات كانت مراقبة قانونيا على ما يبدو، وأن جمع المعلومات حول فريق ترمب كان "عرضيا"، بمعنى أن الفريق لم يكن مركز اهتمام عمليات المراقبة.

إلا أن المعلومات التي تم جمعها في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير أي الفترة بين فوز ترمب وتنصيبه "تم توزيعها بشكل واسع" في أوساط الاستخبارات الأميركية، بحسب نيونز.

وتابع: "مؤخرا أكدت أنه في العديد من المناسبات جمعت أجهزة الاستخبارات عرضيا معلومات حول مواطنين أميركيين مشاركين في فريق ترمب الانتقالي".

وأكد أنه "لا علاقة لأية من عمليات المراقبة هذه بروسيا أو التحقيق في نشاطات روسية أو في فريق ترمب".

وأشار نيونز إلى أن الضالعين في عملية المراقبة انتهكوا القوانين التي تنص على ضرورة التغطية على أية معلومات عن الأشخاص الذين تتم مراقبتهم.

وتنص قوانين #أجهزة_الاستخبارات الأميركية على أن المعلومات التي يتم جمعها عرضا عن المواطنين الأميركيين بعد مراقبتهم يجب أن تشطب أو تتم التغطية عليها في التقارير الاستخباراتية.