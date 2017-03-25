نجوم هوليوود سعداء بإخفاق خطة ترمب للرعاية الصحية

تفاعل عدد من نجوم #هوليوود على " #تويتر" مع الفشل الذي مني به #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب في محاولته إلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بـ" #اوباماكير" الذي وضعه سلفه.

وكتب المخرج مايكل مور المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس الجمهوري: "أنت تتحدث عن فن التفاوض"، في إشارة إلى عنوان الكتاب الشهير للرئيس الأميركي "ذي آرت اوف ذي ديل" (فن الصفقات).

كذلك استخدم المخرج وسم #الفاشل وهي عبارة يستخدمها الرئيس الأميركي باستمرار لتوصيف خصومه واصفا نفسه بأنه "رابح".

وأضاف المخرج: "زعيم الأكثرية في #مجلس_النواب يعتذر حاليا من عدم التمكن من تدمير حياة 26 مليون أميركي"، في اشارة الى تقرير #مكتب_الموازنة في #الكونغرس الذي تضمن تقديرا عن عدد الأميركيين الذين كانوا ليخسروا التغطية الصحية في حال إقرار إصلاح ترمب.

وكتب الممثل بول بيتاني (المشارك في فيلمي "افنجرز" و"ايرون مان")، أن "ترممب البالغ من العمر حاليا 70 عاما يفكر ان ما عليه سوى لعب الغولف، وهذا هو تقريبا ما يقوم به"، في إشارة إلى العطلات الأسبوعية الكثيرة التي يمضيها الرئيس الأميركي في مقره في مارالاغو في فلوريدا.

وأشاد الموسيقي والممثل جون ليجند من ناحيته بما وصفه بانه "نصر حقيقي". وكتب :"عندما يكون حلمكم وطموحكم بأن يتم التصويت لمصلحة مشروع قانون يزيل التغطية الصحية عن 24 مليون شخص. إنه أمر محزن".

كذلك توجه الممثل الكوميدي مارك رافالو بـ"التهنئة على انتصار المقاومة على (الإصلاح) الصحي. لقد فازت الأخلاق".

