"أوباما كير" مستمر وترمب يقول إنه "سينفجر"

أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الجمعة، أن مشروع قانونه حول #النظام_الصحي كان "على وشك" أن يقر قبل أن يسحب لعدم توافر غالبية لتبنيه، معلنا أن حكومته ستبدأ "على الأرجح" بإصلاح ضريبي.

وقال ترمب من المكتب البيضوي "كنا على وشك" إقرار قانون النظام الصحي، مكررا أن قانون #أوباماكير الذي يسعى إلى إلغائه "سينفجر".

وتعرض ترمب لخيبة سياسية بعدما طلب من #الجمهوريين سحب مشروع تعديل نظام الرعاية الصحية قبيل التصويت عليه لتعذر جمع أكثرية، بحسب مصدر في #الكونغرس.

وكان مقررا أن يصوت أعضاء مجلس النواب الـ 430 (193 ديمقراطيا و237 جمهوريا) بعيد الساعة 19,30 ت غ على المشروع، لكن عدد الجمهوريين الذين أعلنوا معارضتهم له يفوق ثلاثين، ما يعني هزيمة مؤكدة عند التصويت.

ودون إقرار مشروع القانون بالكونغرس، سيظل قانون الرعاية الصحية، الذي يعد إنجازا بارزا في السياسة الداخلية للرئيس الديمقراطي السابق باراك #أوباما والمعروف باسم "أوباما كير" الصادر في 2010، قائما رغم تعهدات الجمهوريين على مدى سبع سنوات بإلغائه.

وكان إلغاء قانون أوباما كير وإصدار بديل له ضمن أولويات الحملة الانتخابية لترمب في 2016 وكذلك لمعظم المرشحين الجمهوريين.