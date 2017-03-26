صدامات خلال تظاهرة مؤيدة لترمب في كاليفورنيا

اندلعت #أعمال_عنف خلال #تظاهرة_مؤيدة للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في جنوب #كاليفورنيا، السبت، حينما استخدم #رجل_ملثم بخاخ الفلفل لرش مسؤولة التجمع بغاز الفلفل قبل أن يتمكن المتظاهرون من تثبيته أرضاً.

وقالت منظمة التظاهرة لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن رد فعل الذين دافعوا عنها "كان سريعاً. كان هناك 12 منهم".

وأفادت قوات فرض القانون المحلية بأن نحو ألفي شخص شاركوا في التظاهرة قابلهم نحو 30 شخصاً في تظاهرة مضادة.

من ناحيته، أكد قائد شرطة ستايت باركس، كيفن برسال، أن نحو 46 #رجل_أمن تدخلوا لفض #الاشتباك، مشيراً إلى تعرض شخصين لخدوش طفيفة وتم اعتقال أربعة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمنظمي التظاهرة الهادفة إلى إظهار التأييد للرئيس.

يذكر أن التظاهرة هي واحدة بين نحو 10 تجمعات تم تنظيمها في أنحاء البلاد، ما دفع الرئيس الأميركي إلى شكر "جميع المسيرات المؤيدة له اليوم" في تغريدة على موقع تويتر.

وقال ترمب إنه "دعم رائع. سنجعل جميعنا أميركا عظيمة مجدداً!".