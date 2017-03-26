كيف هنأ ترمب إيران بعيدها وماذا حذف من عبارات أوباما؟

هنّأ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بعد تريث لأول مرة #الشعب الإيراني بعيد #النوروز وتعرضت رسالة تهنئته إلى إعادة كتابة وتدقيق لعدة مرات حيث تم شطب عبارات كانت تشير إلى أمنيات واشنطن بالتعايش السلمي بين البلدين، كما تم حذف كلمات تخاطب الحكومة الإيرانية واستبدالها بالشعب الإيراني، حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت تقارير صحفية أميركية نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض أن رسالة التهنئة تعرضت إلى إعادة الكتابة خمس مرات بسبب الخلاف بين مستشاري الرئيس ترمب حول ما تضمنته التهنئة لاسيما في طريقة مخاطبة الحكومة الإيرانية.

وكانت الحكومات الأميركية السابقة لاسيما في فترة الرئيس باراك أوباما، تهني الحكومة الإيرانية وتخاطبها بصفة ممثلة للشعب الإيراني بعبارات مملوءة في أمل الولايات المتحدة بالسلام وتطوير العلاقات ما بين البلدين، الأمر الذي يبدو أنه أصبح محل جدل كبير بعد وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض.

وقال اثنان من مدوني تهنئة ترمب لإيران بمناسبة النوروز لنيويورك تايمز إن الرسالة التي كتبت من خمس فقرات، تعرضت خمس مرات للإعادة في الكتابة. وتضيف الصحيفة أن الصقور في البيت الأبيض حاولوا منع إصدار التهنئة وبعد أن فشلوا في ذلك تم استبدال كثير من العبارات حيث حذف المدونون كل ما يشير إلى "التعايش السلمي" الذي يرى عدد من مستشاري ترمب والإدارة الأميركية الجديدة أن الحكومة الإيرانية لا تستحق مثل هذا النوع من المخاطبة بسبب دعمها للإرهاب في المنطقة والعالم.

ورغم أن رسالة ترمب خصصت عبارات لتمجيد التاريخ والحضارة الإيرانيين لكنها انتقدت بشدة ما تتعرض له الأقليات الدينية قبل السلطات الإيرانية الأمر الذي كان يتجاهله الرئيس السابق أوباما في رسائل التهنئة الثمانية، بعثها للحكومة الإيرانية بمناسبة عيد النوروز الذي بدأ منذ أربعة أيام ويعني بداية السنة الجديدة في #إيران.

وقال ترمب في رسالته: "نوروز تعني اليوم الجديد وهو فرصة للاحتفال، الشعور الذي يرافق الإيرانيين الذين هاجروا إلى بلادنا في العقود الماضية كي يبدأوا حياتهم من جديد في أرض الحرية."

ونقلت #نيويورك_تايمز عن مصدر في البيت الأبيض أن خلافا جرى بين الجنرال #مك_مستر مستشارو الأمن القوي الأميركي الذي كان يؤيد النسخة الأولى للتهنئة و #ستيفن_بانون كبير المخططين الاستراتيجيين في إدارة ترمب الذي نجح في إجراء تعديلات في الرسالة .