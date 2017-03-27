مايك بنس: ترمب يدرس "بجدية" نقل السفارة للقدس

أحيا #مايك_بنس نائب الرئيس الأميركي، الحديث مجدداً بشأن احتمال #نقل_السفارة_الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى #القدس. وقال إن الرئيس دونالد #ترمب "يدرس الأمر بجدية".

وتحدث فريق ترمب مراراً إبان حملة انتخابات الرئاسة في 2016 عن نقل السفارة إلى القدس، لكن بحث المسألة المثيرة للخلافات تأجل فيما يبدو منذ أن تولى ترمب السلطة.

وقال بنس في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية #أيباك، وهي جماعة ضغط أميركية قوية موالية لإسرائيل، يوم الأحد: "بعد عقود من الحديث عنه فقط.. يدرس رئيس الولايات المتحدة بجدية مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس".

ويعارض كثير من #حلفاء_أميركا ذلك بقوة، نظراً لأن #الفلسطينيين يعتبرون القدس عاصمتهم. ويدرك السياسيون #الإسرائيليون أن نقل السفارة الأميركية هناك سيثير اضطرابات.

ومن المفترض تحديد الوضع النهائي للقدس من خلال #مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.