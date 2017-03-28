ترمب يتهم آل كلينتون مجدداً بعلاقات مع روسيا

اتهم الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الثلاثاء، #لجنة_الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، بغض الطرف عن علاقات الرئيس الأسبق، #بيل_كلينتون، وزوجته المرشحة السابقة للرئاسة، #هيلاري_كلينتون، بروسيا.

وجدد ترمب، في #تغريدة عبر "تويتر"، تهمة منح كميات من #اليورانيوم الأميركي لموسكو، والتي وجهها سابقاً لـ"هيلاري"، مضيفاً اسم زوجها "بيل" في الاتهام هذه المرة.

وتساءل عن سبب عدم نظر اللجان الاستخبارية في تلك التهمة، متهكماً على ذلك بالقول: "قصة ترمب و #روسيا نكتة".

وكان ترمب اتهم هيلاري بمنح الروس 20% من اليورانيوم الأميركي، دون ذكر تفاصيل، في سياق الدفاع عن سياساته تجاه #موسكو، وذلك في مؤتمر صحافي يوم 17 فبراير/شباط الماضي.