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ترمب يتهم آل كلينتون مجدداً بعلاقات مع روسيا

المصدر: واشنطن - الأناضول
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اتهم الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الثلاثاء، #لجنة_الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، بغض الطرف عن علاقات الرئيس الأسبق، #بيل_كلينتون، وزوجته المرشحة السابقة للرئاسة، #هيلاري_كلينتون، بروسيا.

وجدد ترمب، في #تغريدة عبر "تويتر"، تهمة منح كميات من #اليورانيوم الأميركي لموسكو، والتي وجهها سابقاً لـ"هيلاري"، مضيفاً اسم زوجها "بيل" في الاتهام هذه المرة.

تغريدة ترمب تغريدة ترمب

وتساءل عن سبب عدم نظر اللجان الاستخبارية في تلك التهمة، متهكماً على ذلك بالقول: "قصة ترمب و #روسيا نكتة".

وكان ترمب اتهم هيلاري بمنح الروس 20% من اليورانيوم الأميركي، دون ذكر تفاصيل، في سياق الدفاع عن سياساته تجاه #موسكو، وذلك في مؤتمر صحافي يوم 17 فبراير/شباط الماضي.

بيل كلينتون بيل كلينتون

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #لجنة الاستخبارات, #بيل كلينتون, #هيلاري كلينتون, #تغريدة, #اليورانيوم, #روسيا, #موسكو

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