صهر ترمب سيمثل أمام لجنة تحقق في التدخل الروسي

أعلن #البيت_الأبيض، الاثنين، أن #غاريد_كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكبير مستشاريه وزوج ابنته إيفانكا، سيمثل أمام لجنة من مجلس الشيوخ تحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وكان كوشنر (36 عاما) الوسيط الرئيسي بين ترمب والحكومات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية عام 2016، وهو مستمر بلعب هذا الدور حاليا في البيت الأبيض.

ورتّب كوشنر اجتماعات ترمب مع قادة من العالم، مثل رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي، و #الرئيس_المكسيكي انريكي بينا نييتو. إلا أن اتصالاته مع المسؤولين الروس هي التي يتم وضعها الآن تحت المجهر، وسط ادعاءات بتواطؤ بين حملة ترمب والكرملين.

وكانت #الاستخبارات_الأميركية قد خلصت إلى أن #روسيا أطلقت حملة واسعة هدفها مساعدة ترمب على الفوز بالرئاسة.

وقال مسؤول رسمي في البيت الأبيض: "طوال فترة الحملة الانتخابية والمرحلة الانتقالية، عمل كوشنر كنقطة الاتصال الرسمية الأساسية مع الحكومات والمسؤولين الأجانب".

وتابع: "وبالنظر إلى هذا الدور، فقد تطوّع للتحدث مع لجنة بور، ولكنه لم يتلق تأكيدا حتى الآن"، في إشارة إلى السيناتور عن نورث كارولينا، #ريتشارد_بور، الذي يترأس #لجنة_الاستخبارات في #مجلس_الشيوخ.