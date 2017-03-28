ماكين يلتقي معارضاً روسياً نجا من اغتيال بالسم

أعلن السيناتور الأميركي #جون_ماكين أنه التقى في #واشنطن، الاثنين، #المعارض_الروسي فلاديمير كارا-مورزا الذي دخل في #غيبوبة في مطلع شباط/فبراير بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم.

وقال ماكين، السيناتور الجمهوري الذي يعتبر عدوا لدودا للرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، إنه "على الرغم من أن (المعارض) فلاديمير تعرض لمحاولة (اغتيال) جديدة فقد لاحظت أن الروح الثورية لهذا الوطني الروسي الشجاع لم تمس".

ومن جهته، أوضح متحدث باسم ماكين أن اللقاء جرى في واشنطن.

وكارا-مورزا (35 عاما) هو منسق أنشطة حركة " #روسيا_المنفتحة" التي يتزعمها الملياردير الروسي السابق المقيم في المنفى #ميخائيل_ خودوركوفسكي، وتعرض الأول في مطلع شباط/فبراير للتسمم "بمادة غير معروفة"، بحسب ما أفادت يومها زوجته افغينيا.

وفي 19 شباط/فبراير أعلن محاميه أن موكله غادر #روسيا للعلاج في الخارج.

وكانت هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها كارا-مورزا للتسميم، ففي 2015 نقل إلى المستشفى لإصابته بفشل كلوي حاد تبين أنه ناجم عن #تسمم بمعادن ثقيلة.

وكارا-مورزا المقرب من زعيم المعارضة بوريس نمتسوف الذي اغتيل بالرصاص قرب الكرملين في 2015، كان حتى العام الماضي نائبا لرئيس حزب بارناس الليبرالي المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف.