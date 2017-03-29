الكونغرس الأميركي يرفض حماية الخصوصية على الإنترنت

رفض #الكونغرس_الأميركي، الثلاثاء، نصا تشريعيا يهدف لحماية #الحياة_الخاصة على #الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.

وهذا النص التشريعي، الذي أدخلته إدارة #أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لمصلحة إلغائه، وكذلك فعل #مجلس_النواب الثلاثاء، علما أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.

وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في #الولايات_المتحدة، ولا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم أي المواقع التي زاروها، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.

وقالت ناتاشا دوارتي، المسؤولة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا، إن "هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله #الشركات بهذه #المعلومات".

ولكن المدافعين عن إلغاء هذا النص يعتبرون أنه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات مثل فيريزون وكومكاست، وشركات الإنترنت العملاقة مثل #غوغل و #فيسبوك التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.