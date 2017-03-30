إدارة ترمب تمضي في صفقة بيع مقاتلات إف-16 للبحرين

قال مصدر في #الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد #ترمب أبلغت الكونغرس باعتزامها المضي في صفقة قيمتها نحو 5 مليارات دولار لبيع #البحرين 19 #مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن والمعدات المتصلة بها وهي #صفقة تقرر تعليقها العام الماضي بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أبلغت الكونغرس بأمر الصفقة في سبتمبر/أيلول الماضي خلال فترة إدارة الرئيس باراك #أوباما.

وتقرر سحب الخطة بسبب القلق من عدم تنفيذ البحرين وعودها بتحسين سجل #حقوق_الإنسان .

وقال المصدر إن إدارة ترمب تفصل بين الصفقة وقضايا حقوق الإنسان.

ولم يتسن الاتصال بأعضاء في الكونغرس للتعليق عما إن كانوا سيعترضون على البيع هذه المرة بسبب القلق من أوضاع حقوق الإنسان.

وإلى جانب المقاتلات تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.867 مليار دولار 23 محركا وأجهزة #رادار وأنظمة إلكترونية أخرى و #أسلحة جو/جو وجو/أرض ومعدات متصلة بها.

والإشعار الأخير الذي أرسل إلى الكونغرس يتيح مهلة 40 يوما لمراجعة إضافية من المجلس التشريعي يتبعه إشعار رسمي للكونغرس امتثالا لقانون مراقبة صادرات السلاح وبعدها تتم الموافقة على تراخيص البيع.

وقد أحجمت شركة لوكهيد مارتن عن التعليق.