إيفانكا ترمب موظفة بدون راتب!

أعلنت #إيفانكا_ترمب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته، الأربعاء، أنها ستصبح #موظفة #فدرالية #بدون_راتب مثلما هو حال زوجها جاريد كوشنر.

والابنة البكر للرئيس لديها مكتب في #البيت_الأبيض من دون أن تكون موظفة في #الحكومة ، الأمر الذي أثار الكثير من #الانتقادات وعلامات الاستفهام.

وقالت ترمب في بيان "لقد سمعت مخاوف البعض في ما خص دوري كمستشارة للرئيس (...) وسأصبح موظفة من دون راتب في البيت الأبيض، تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها بقية الموظفين الفدراليين".

وسارع البيت الأبيض إلى الترحيب بقرار إيفانكا ترمب "في دورها غير المسبوق كابنة أولى #مستشارة للرئيس".

وأضافت الرئاسة في بيان أن "دور إيفانكا كموظفة بدون راتب يعزز أكثر التزامنا الأخلاق والشفافية".

ومنذ أدى ترمب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير وحضور إيفانكا (35 عاما) طاغ في الجناح الغربي من البيت الأبيض حيث يصنع القرار في القوة الأولى في العالم.

والتقت ترمب العديد من القادة الأجانب مثل رئيس الوزراء الكندي جاستن #ترودو ومؤخرا المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل .