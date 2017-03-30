العاهل الأردني يلتقي ترمب في 5 إبريل

يزور #العاهل_الأردني الملك عبد الله الثاني البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، ليجري لقاءه الثاني مع دونالد #ترمب منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه، بحسب ما قال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس.

وكان #الرئيس_الأميركي والملك الأردني التقيا لفترة وجيزة في #واشنطن الشهر الماضي.

وأكد المسؤول الأميركي أن زيارة الملك عبد الله في الخامس من نيسان/إبريل تأتي وسط جهود دبلوماسية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقبيل ذلك، سيستقبل ترمب في بداية الأسبوع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، أحد الأطراف الرئيسية في عملية السلام المعلقة.

وقام مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بجولات مكوكية في #الشرق_الأوسط سعياً لبناء زخم من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكون إنجازاً كبيراً لرئيس يقدم نفسه على أنه مساوم بارع.