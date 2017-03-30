ترمب يشن حرباً على النواب.. الجمهوريين المحافظين

بعدما استاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الفشل الذريع الذي لحق بإصلاحه لـ #النظام_الصحي بسبب معارضة #الجمهوريين #المحافظين في تكتل #فريدوم_كوكوس، دعا الخميس إلى التصدي لهم في الانتخابات البرلمانية في 2018.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "سيلحق الجمهوريون المحافظون الأذى بأي برنامج جمهوري إذا لم ينضموا إلى الفريق وبسرعة. علينا محاربتهم ومحاربة #الديمقراطيين في 2018!".

The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ مارس، ٢٠١٧

وفي هذا التحذير الشديد اللهجة لنواب معسكره والذي يعد مفاجئا من جانب رئيس أميركي، يلمح #ترمب إلى أنه مستعد لدعم المرشحين الخصوم في الانتخابات التمهيدية مع اقتراب انتخابات عام 2018.

يذكر أن تكتل #فريدوم #كوكوس يضم 30 نائبا.