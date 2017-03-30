قاض فدرالي يمدد تعليق العمل بمرسوم الهجرة الأميركي

أعلن #قاضٍ_فدرالي في #هاواي ، مساء الأربعاء، تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأميركية بمرسوم #الهجرة الأخير الذي وقعه الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والذي يمنع مواطني 6 دول إسلامية من #السفر_إلى_الولايات_المتحدة.

وأوضح القاضي ديريك واتسون أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمراً قضائياً أولياً. ومن المتوقع أن تطعن وزارة العدل الأميركية في القرار.

وهذا معناه ان ترمب لا يمكنه فرض تطبيق المرسوم طالما لا يزال موضوع نقاش في #المحاكم.

واعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس/آذار، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن "المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة".

وكان #ترمب قد وقع على الحظر الجديد في السادس من مارس/آذار في محاولة لتجاوز مشاكل قانونية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره في يناير/كانون الثاني وتسبب في حالة فوضى في #المطارات وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاض في #واشنطن تنفيذه في فبراير/شباط. وقال ترمب إن قراره يصب في صالح الأمن القومي.

وكان ترمب أكد أن مرسومه الجديد ليست به ثغرات قانونية بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول والتي أثارت شعوراً بالاستياء في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع.