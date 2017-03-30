لماذا يرفض نائب الرئيس الأميركي الجلوس لوحده مع النساء؟

يبدو أن السيدة #كارين_بنس ، زوجة #نائب_الرئيس_الأميركي مايك بنس، تتمتع بتأثير كبير على زوجها، الذراع الأيمن للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ، لدرجة تصل إلى أنه لا يتناول الطعام أبداً مع أي سيدة غيرها، كما أنه لا يحضر مناسبات عامة بدون أن تكون هي إلى جانبه.

وبحسب تقرير للصحافية الأميركية آشلي باركر، نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن "السيدة الثانية" التي تبلغ من العمر 60 عاماً، مرافقة لزوجها في معظم تحركاته. فقد حضرت على الأقل واحدا من أحاديثه الإعلامية، وكانت موجودة أثناء اختياره لموظفيه، ورافقته في أول رحلة خارجية، كما أنها تواظب على حضور لقاءاته الدائمة مع الصحافيين، وكأنها الدرع الواقي لزوجها.

وغردت باركر على حسابها في "تويتر" قائلة: "مايك بنس لا يتناول العشاء أبداً مع أي امرأة غير زوجته، ولا يحضر المناسبات التي تقدم فيها الكحول بدون أن تكون بجانبه".

بريان هووي، رئيس تحرير "هووي بوليتيكس أنديانا" Howey Politics Indiana، يقول إنه "حين كان بنس حاكماً (لولاية أنديانا)، كانت له دائرته الصغيرة المغلقة.. وكانت كارين بنس جزءاً منها.. فهي شريكته الصامتة.. أي شخص يدرك بسهولة مدى تأثيرها عليه.. لكنها لا تفصح بالأمر".

وبحسب آشلي باركر، فإن الأصدقاء والمساعدين يعتبرون كارين هي الدرع الواقي لعائلة بنس، فهي سيدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بزوجها، لدرجة أن دونالد ترمب – حينما كان مرشحاً للرئاسة الأميركية – أدرك أهميتها وكان يستشيرها في كثير من الأمور أثناء اللحظات الحرجة من حملته.

ومن جانبها، صرحت كاليان كونواي، مستشارة الرئيس ترمب، أن "كارين بنس هي من أكبر الداعمين والمدافعين عن الرئيس ترمب".

اسمها الأصلي #كارين سو باتين، من كانساس. تزوجت أولاً بستيف ويتاكير، الذي ارتبطت به منذ الدراسة الثانوية، إلا أن الزواج لم يدم طويلاً، بحسب ويتاكير نفسه، الذي قال إن الانفصال حدث حينما بدأ يقضي الوقت بعيداً عنها، حيث إنه كان يدرس الطب وكان يقضي ساعات طويلة بالمستشفى. وقال إنه لم يرها لأكثر من ثلاثة عقود، إلى أن رآها بمحض الصدفة في أحد الشوارع، ولم يكن يعرف أنها تزوجت من كبير مساعدي ترمب.

وتزوجت كارين من بنس في عام 1985، وفي عام 2002 أقر بنس في حديث لصحيفة "هيل" Hill أنه لا يتناول الطعام أبداً مع أي سيدة غير زوجته، كما أنه لا يحضر أي مناسبات تُقدم فيها المشروبات الكحولية بدون أن تكون كارين إلى جانبه.

يذكر أن كارين تتمتع بحس ديني كبير، بحسب أصدقائها والمقربين منها، وعادة ما تلجأ للدعوات والصلوات من أجل تحقيق ما تريده.

وحين أصبح بنس حاكماً لأنديانا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، احتفظت كارين بمكتب لها على بعد خطوات من مكتب زوجها.