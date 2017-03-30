محام معاد لحل الدولتين.. سفيراً لترمب في إسرائيل

أدى #ديفيد_فريدمان ، المحامي اليهودي المقرب من الرئيس دونالد #ترمب ، والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، ورفضه لحل الدولتين، الأربعاء اليمين الدستورية سفيراً للولايات المتحدة لدى #إسرائيل.

وكان #مجلس_الشيوخ ثبّت الأسبوع الماضي تعيين فرديمان في هذا المنصب بأغلبية 52 صوتاً مقابل 46.

وخلال حفل أداء القسم في #البيت_الأبيض، قال نائب الرئيس مايك بنس إن "إحدى الإشارات الواضحة إلى التزام الرئيس حيال دولة إسرائيل وشعبها تكمن في تعيين ديفيد فريدمان سفيراً لدى إسرائيل".

وفريدمان وهو محام وابن حاخام، يؤيد منذ فترة طويلة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يؤيد #نقل_السفارة_الأميركية من تل أبيب إلى #القدس.

وأكد بنس أن "الولايات المتحدة ستكون دائماً صديقة وفية لدولة إسرائيل اليهودية".

وأضاف متوجهاً إلى فريدمان "الرئيس وأنا نعلم أنك ستساعدنا على جعل العلاقة الراسخة بين شعبنا وشعب إسرائيل أقوى".

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو على حسابه على "تويتر" أن فريدمان "سيلقى ترحيباً كبيراً بصفته ممثلاً للرئيس ترمب وصديقاً قريباً لإسرائيل".

وقبل تعيينه سفيراً، عرف فريدمان بتأييده العلني لبناء #مستوطنات على أراضي فلسطينيين في القدس و #الضفة_الغربية. كما يعتبر فريدمان معادياً لحل الدولتين لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.