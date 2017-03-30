أردوغان وتيلرسون يناقشان جهود محاربة داعش

أعلنت #الرئاسة_التركية أن الرئيس رجب طيب #أردوغان ناقش مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الخطوات المشتركة المحتملة لمكافحة تنظيم #داعش.

وأكد أردوغان لتيلرسون أهمية #مكافحة #الإرهاب مع شركاء وصفهم بالشرعيين.

وتبلغ تيلرسون، الذي التقى نظيره التركي، #مولود_تشاويش_أوغلو، من الأتراك، بحسب بيان رئاسي، ضرورة تسليم رجل الدين، فتح الله #غولن، المقيم في #الولايات_المتحدة وحظر كل شبكاته وشركاته.

وقال وزير الخارجية الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تشاوش أوغلو في أنقرة، إن الشعب السوري سيقرر مستقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد وصل إلى أنقرة الخميس.

ويعدّ تيلرسون أرفع مسؤول أميركي يزور تركيا منذ تولي الرئيس دونالد #ترمب مهامه في كانون الثاني/يناير.