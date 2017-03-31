واشنطن تحذر من التوسع "العشوائي" للمستوطنات في الضفة

حذرت إدارة دونالد #ترمب، الجمعة، من أن أي توسع "عشوائي" للمستوطنات الإسرائيلية يمكن أن يشكل عقبة أمام السلام، من دون توجيه انتقاد مباشر لقرار #إسرائيل بالموافقة على إقامة #مستوطنة جديدة في #الضفة_الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في #البيت_الأبيض طالباً عدم كشف اسمه لوكالة "فرانس برس" إن "الرئيس ترمب عبّر علناً وفي مجالسه الخاصة عن قلقه بشأن #المستوطنات".

وأضاف "إذا كان وجود المستوطنات ليس عائقاً أمام السلام بحد ذاته، فإن توسيعها العشوائي لا يساعد على دفع #السلام قدما".

وفي مطلع شباط/فبراير قبل أيام قليلة من استقباله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو في البيت الأبيض، قال ترمب إنه لا يرى أن #توسيع_المستوطنات أمر "جيد للسلام".

كما أوضح المسؤول الأميركي من جهة ثانية أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أجروا خلال الأسابيع القليلة الماضية محادثات تركزت على سبل "تحسين الأجواء العامة لدفع فرص سلام حقيقي ودائم قدما" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أنه تم في هذا الإطار التطرق إلى مسألة المستوطنات وجرت حيالها محادثات "جدية وبناءة" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة الإسرائيلية "أعلنت بشكل واضح رغبتها باعتماد سياسة في المستقبل تأخذ في الاعتبار اهتمامات الرئيس ترمب".