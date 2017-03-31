ترمب: أتوقع "لقاء صعباً جداً" مع الرئيس الصيني

توقع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب "لقاءً صعباً جداً" مع نظيره الصيني #شي_جينبينغ الذي من المفترض أن يُقابله الأسبوع المقبل بمقر إقامته الفخم في مارالاغو بفلوريدا.

وكتب ترمب على "تويتر"، الخميس: "لقاء الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعباً جداً".

وأضاف الرئيس الأميركي الذي يلتقي نظيره الصيني في 6 و7 من إبريل/نيسان: "ما عاد باستطاعتنا أن يكون لدينا عجز تجاري ضخم.. وخسارة للوظائف.. يجب أن تكون الشركات الأميركية مستعدّة للبحث عن بدائل أخرى".

وسيكون هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين، وسط الأزمة النووية مع #كوريا_الشمالية.

وقبل أشهر فقط، لم يكن عقد قمة من هذا النوع وارداً بعد #الحملة_الانتخابية التي اتهم فيها المرشح الجمهوري الصين "بسرقة" ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الصينية.

وأكد #البيت_الأبيض اللقاء، موضحاً أن ترمب وزوجته سيقيمان أيضاً عشاء على شرف الرئيس الصيني وزوجته مساء 6 إبريل/نيسان.

وبعيد انتخابه في فبراير/تشرين الثاني 2016، أثار ترمب غضب #بكين عندما ألمح إلى أنه يمكن أن يتراجع عن "مبدأ الصين الواحدة" الذي تحظر بموجبه بكين أي اتصال رسمي بين تايوان والدول الأجنبية.

وذهب الأمر بترمب إلى درجة تلقي اتصال هاتفي من رئيسة تايوان تساي اينغ-وين قبل أن يهدد# الصين بحرب تجارية.

لكن ترمب سعى في اتصال هاتفي مع بكين منتصف فبراير/شباط إلى التهدئة وأكد أنه سيحترم مبدأ الصين الواحدة، مما أفسح المجال للتباحث في عقد لقاء بين البلدين.

غير أن تحذير #الرئيس_الأميركي الخميس عبر "تويتر" ونفاد صبر واشنطن بشكل متزايد من مواقف بكين إزاء كوريا الشمالية ينبئان بلقاء متوتر.