تيلرسون يندد بـ"العدوان" الروسي على أوكرانيا

أدان وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الجمعة، في أول مشاركة له في اجتماع لـ #حلف_شمال_الأطلسي، لدى وصوله إلى #بروكسل "العدوان" الروسي على #أوكرانيا.

وقال تيلرسون: "نريد مناقشة وضع الحلف الأطلسي في #أوروبا لا سيما في أوروبا الشرقية رداً على #العدوان_الروسي في أوكرانيا وغيرها"، في حين يسعى الرئيس دونالد #ترمب الى التقارب مع نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين.

ودعا وزير الخارجية الأميركي الحلفاء الأوروبيين في #بروكسل إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية لتصل الى 2% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2024.

وقال تيلرسون أمام نظرائه السبعة والعشرين "ينبغي أن يكون هدفنا هو الاتفاق خلال اجتماع القادة في أيار/مايو على أن يكون جميع #الحلفاء بحلول نهاية السنة إما التزموا بالخطوط العريضة التي تعهدوا بها أو وضعوا خططا تحدد بوضوح كيف سيتم الإيفاء بهذه التعهدات".