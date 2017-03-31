هجمات سبتمبر على مبنى البنتاغون كما لم ترها من قبل

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي #أف_بي_آي صور الدمار الذي حل بمقر #وزارة_الدفاع_الأميركية (البنتاغون)، إثر اصطدام طائرة ركاب أميركية فيه خلال هجمات #11_سبتمبر 2001.

وأظهرت الصور إلى جانب الدمار الشامل الذي حدث بالمقر، حطام #طائرة الركاب التي اختطفها مهاجمو #القاعدة لينفذوا #هجمات متزامنة على #واشنطن و #نيويورك.

وأزاح مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع الستار عن الصور المحظورة التي ظلت بحوزة المحققين منذ وقوع الهجوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقُتل 189 شخصاً عندما صدم مهاجمو القاعدة الخمسة طائرة الركاب الأميركية من طراز بوينغ 757، #الرحلة_77 لشركة #أميركان_إيرلاينز في المقر.

بقايا الطائرة بدت واضحة في الصور خارج المقر، الذي خضع عقب الهجوم لمسح شامل نفذه المحققون.

ولم يحدد #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي توقيت التقاط الصور، ولكن الأرجح أنها صوّرت بعد الهجوم مباشرة، حيث كان المشهد كارثياً وأقرب إلى مشاهد نهاية العالم الدرامية، والدخان ينبعث من ثقب هائل أحدثه الاصطدام في المبنى.

وكشفت الصور حالة الحذر التي انتابت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق #الإطفاء عقب الهجوم، حيث احتموا وراء حواجز، خشية حدوث هجمات تالية.

ومن بين القتلى الـ189، قضى 125 من العاملين في #البنتاغون، عندما ضربت الطائرة تحديدا في الطابقين الأول والثاني من المبنى محدثة حفرة قطرها 20 قدماً وعمقها 100 قدم.

واقتحمت الطائرة المبنى بسرعة هائلة وقطعت 310 أقدام في أقل من ثانية، وأسفرت قوة الاصطدام عن انهيار جزئي في #مبنى_البنتاغون، واستغرقت فرق الإطفاء عدة أيام للسيطرة على النيران.