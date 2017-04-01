ترمب يحيط نفسه بـ"مستشارين أثرياء"

نشر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، تفاصيل #الأوضاع_المالية_الشخصية لموظفيه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ومن بينهم صهره #غاريد_كوشنر وابنته إيفانكا، مؤكداً أنه يحيط نفسه ببعض من المستشارين الأثرياء جداً.



وقال مسؤولو #القيم_الأخلاقية بـ #البيت_الأبيض إن الوثائق الملزمة قانونياً لكشف الذمة المالية تعطي لمحة عن أصول وأوضاع الأشخاص لدى توليهم وظائفهم للمرة الأولى في البيت الأبيض قبل أن يبدأوا في بيع أسهم وأصول أخرى قد تشكل تضارباً في المصالح.



وكشف البيت الأبيض عن أن الرئيس السابق لغولدمان ساكس، #غاري_كوهين، والذي يرأس حالياً المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كان يمتلك أصولاً تساوي ما لا يقل عن 230 مليون دولار، ومن المحتمل أكثر من ذلك بكثير. ولم تُعط معلومات تُذكر عن العديد من أصوله وأشير فقط إلى أنها تساوي أكثر من مليون دولار.



وتراوح دخل كوهين بين 48 مليون دولار ونحو 77 مليون دولار خلال السنة السابقة لارتباطه مع البيت الأبيض على الرغم من أنه قد يكون أعلى بكثير.



وتضمنت الصفحة الـ54 من تقرير غاريد كوهين ،التي انطوت على معظم أصول ودخل زوجته #إيفانكا_ترمب ،عشرات من الأصول التي تساوي ستة وسبعة أرقام.

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إمبراطورية عقارات واستثمارات الزوجين تساوي 741 مليون دولار. وتولى كوشنر مناصب تنفيذية في شركات ومجموعات استقال منها منذ كانون الثاني/يناير.



كما أبدى #نواب_ديمقراطيون قلقهم بشأن احتمال وجود #تضارب_مصالح بالنسبة لكوشنر، وهو مثل ترمب مطور للعقارات بنيويورك.



وضم ترمب، الأسبوع الماضي، ابنته إيفانكا إلى قائمة موظفيه. يذكر أن لإيفانكا شركة للأزياء كما أنها كانت تشارك أباها في النشاط العالمي لتطوير العقارات، لكنها تنحت عن إدارة النشاط عندما دخل أبوها البيت الأبيض.



كذلك قُدرت #الحسابات_المصرفية و #العقارات و #الممتلكات الأخرى لكبير المستشارين، #ستيف_بانون، قبل دخوله البيت الأبيض بما يتراوح بين 3.3 مليون دولار و12.6 مليون دولار.



وكان كبير موظفي البيت الأبيض، راينس بريباس، يمتلك أصولاً تتراوح بين 604 آلاف دولار و1.16 مليون دولار، إضافة إلى دخل يبلغ 1.42 مليون دولار. وجاء نحو 566 ألف دولار من دخله من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والباقي من شراكته في شركة للمحاماة في ميلووكي.

ولم تتضمن الوثائق أصول ترمب أو نائبه #مايك_بنس.