وزير الدفاع الأميركي: إيران مستمرة في سلوكها الإرهابي

أكد الجنرال جيمس #ماتيس ، وزير الدفاع الأميركي من العاصمة البريطانية #لندن أن إيران لاتزال مستمرة في دعمها للميليشيات وتصدير #الإرهاب للعالم.

ورداً على سؤال حول تصريحه قبل 5 أعوام، يصف فيه إيران بالتهديد الأكبر للولايات المتحدة الأميركية، قال الجنرال ماتيس، إن سلوك إيران لم يتغير خلال الأعوام الماضية.

وأضاف الوزير الأميركي: "عندما قلت ذلك حول #إيران كنت قائد القيادة المركزية الأميركية، وكانت #إيران المصدر الرئيسي للإرهاب في العالم. بصراحة، كانت #طهران الداعم الرئيسي للإرهاب، واليوم لاتزال تستمر بنفس السلوك".

وكان ماتيس قد أجاب عن سؤال أحد الصحافيين، قبل خمسة أعوام تقريباً، حول #أكبر_دولة_داعمة_للإرهاب في العالم بطريقة مثيرة حيث قال: "إيران، إيران، إيران".

كما وصف وزير الدفاع الأميركي إيران في الخامس من فبراير الماضي بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وذلك تعليقاً على فرض #الولايات_المتحدة #عقوبات على طهران بسبب تجربتها لـ #صاروخ_باليستي.

وسبق أن اتهم ماتيس، بعد توليه مهمة وزارة الدفاع الأميركية، إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، مؤكداً أن واشنطن ستقف أمام سلوك طهران المثير للجدل في #الشرق_الأوسط.

ووصف آخر تقرير للخارجية الأميركية حول #الإرهاب إيران بأنها لا تزال تقدم السلاح والدعم المالي لجماعات مصنفة بقائمة الإرهاب مثل #حزب_الله اللبناني، وعدد من الميليشيات في #العراق و #سوريا.

وفي الشأن الأفغاني، عبر ماتيس عن القلق من وجود روسيا في أفغانستان وتعاملها مع مقاتلي #طالبان ، ومضى قائلاً: "لن أقول في هذه المرحلة إن كان هذا قد تجلى في صورة #أسلحة أو أشياء من هذا القبيل، لكن المؤكد أن ما يسعون إليه هناك في ضوء أنشطتهم الأخرى يثير قلقنا".