ترمب لكوريا الشمالية: سنواجهكم بمفردنا

أعلن #الرئيس#_الأميركي #دونالد_ترمب في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية بمفردها إذا لم تضغط الصين على بيونغ يانغ.



وقال ترمب للصحيفة: "إذا لم تعمل الصين على حل (مشكلة) #كوريا_الشمالية فإننا سنحلها. هذا كل ما أستطيع قوله".



ونقلت الصحيفة عن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، كيه.تي. ماكفرلاند، تحذيره من "إمكانية حقيقية" تفيد أن كوريا الشمالية تستطيع ضرب أميركا بصاروخ مزود برأس #نووي مع نهاية الولاية الأولى لترمب.

ويستقبل ترمب #الرئيس_الصيني، الخميس والجمعة، في منزله الخاص بولاية فلوريدا.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، أعلنت الأحد أن الولايات المتحدة تنوي "الضغط" على الصين لكي "تتحرك" لوقف السباق في كوريا الشمالية لتطوير السلاح النووي.

وأضافت نيكي هالي أن "المحادثة الأكثر أهمية ستكون حول طريقة إدارة منع انتشار السلاح النووي في كوريا الشمالية".

وكتب ترمب الخميس في تغريدة على "تويتر" أن اللقاء مع نظيره الصيني سيكون "صعبا جدا" خصوصا بسبب الخلافات التجارية بين القوتين.

وكانت #بكين أعلنت وقف صادراتها من الفحم إلى كوريا الشمالية، تطبيقا للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برامجها النووية والباليستية.

ومنذ وصوله إلى #البيت_الأبيض لوح ترمب مرارا بإمكان القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية، في حال واصلت تجاهل طلبات المجتمع الدولي.

وفي مطلع آذار/مارس أعلن الرئيس الأميركي أنه مستعد "لاستخدام كامل الطاقات العسكرية للولايات المتحدة لوضع حد للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية".