البيت الأبيض: ترمب وبوتين اتفقا على هزيمة الإرهاب

أعلن #البيت_الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين لتقديم تعازيه في ضحايا انفجار بقطار في مدينة سان بطرسبرغ أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 45.

وأضاف البيان: "قدم الرئيس ترمب دعم حكومة الولايات المتحدة الكامل في الرد على الهجوم ومثول الجناة أمام العدالة".

وقال البيت الأبيض: "اتفق ترمب وبوتين على ضرورة هزيمة الإرهاب نهائيا وبسرعة".

ووصف الرئيس الأميركي #ترمب ، الاثنين، #الانفجار الذي وقع في محطة #مترو #سان_بطرسبرغ بأنه "شيء فظيع".

وعندما سئل عن الانفجار الذي أودى بحياة 11 شخصا وأصاب عشرات آخرين في #روسيا قال ترمب للصحافيين، إنه "شيء #فظيع يحدث في كل أنحاء العالم. بالتأكيد هذا شيء فظيع".