شرطة دبي تنفي ضبط "هاكرز" ابتزوا البيت الأبيض

نفت شرطة دبي ما نشرته إحدى الصحف المحلية بخصوص ضبط "هاكرز" اخترقوا حسابات بالبيت الأبيض.

وقالت #شرطة_دبي على حسابها الرسمي على موقع التواصل "تويتر": ننفي ما نشرته إحدى الصحف المحلية بعنوان "شرطة دبي تضبط #هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي #البيت_الأبيض".

وكانت صحيفة "البيان" قد نقلت، الاثنين، أن الرائد الدكتور سعود الخالدي، رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في #شرطة_دبي، كشف عن تلقي بريد رسمي من الجهات المختصة في #الولايات_المتحدة، يفيد باختراق البريد الإلكتروني لـ 5 من كبار مسؤولي البيت الأبيض، وأن المخترقين أرسلوا رسائل ابتزاز، كما حصلوا على معلومات سرية، وأنه يشتبه في أن يكونوا داخل #الإمارات.

وعلى إثرها تم تشكيل فريق عمل من الخبراء في الجرائم الإلكترونية، وخلال ساعتين، تم تحديد موقع الاختراق في شقة بإمارة #عجمان، وبالتنسيق مع السلطات المختصة هناك، تم دهم الموقع وضبط 3 أشخاص، وتبين أن المتهمين من "الهاكرز" المتخصصين في عمليات الاختراق، ويبيعون المعلومات التي يحصلون عليها بمبالغ باهظة.