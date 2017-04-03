لمن تبرع ترمب براتب أول 3 أشهر؟

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الذي حقق ثروة من العمل في قطاع العقارات قبل أن يترشح للرئاسة، قرر التبرع برواتب أول 3 شهور، والتي تبلغ قيمتها 78.333 دولارا لإدارة المتنزهات الوطنية.

وقال المتحدث باسم #البيت_الأبيض #شون_سبايسر: "الرئيس فخور شخصيا بالمساهمة بأول 3 أشهر من راتبه للمهمة السامية لإدارة المتنزهات الوطنية. إنها كل بنس حصل عليه الرئيس من ظهر 20 يناير" يوم تنصيبه رسميا.

وتعهد ترمب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية أن يتبرع براتبه، ولكنه لم يحدد الجهة التي ستحصل على #التبرع.