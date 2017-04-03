العبادي يلتقي رئيس الأركان الأميركية ومستشار ترمب

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي في مكتبه، الاثنين، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفور والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن الوفد الأميركي ضم كلاً من الجنرال ستيفن تاونزند قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، وغاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، وتوم بوسرت المستشار الأقدم لمستشار الأمن الوطني الأميركي، ودوغلاس سليمان السفير الأميركي لدى العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث سير معركة الموصل، ودعم التحالف الدولي للعراق، وتدريب وتسليح القوات العراقية، إضافة إلى ملف النازحين.

وأضاف البيان أن الوفد قدم دعمه للحكومة العراقية في حربها ضد داعش.

وفي وقت سابق أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الأحد، أن غاريد كوشنر مستشار ترمب وصهره سيزور #العراق مع الجنرال #جوزيف_دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن كوشنر يريد أن يرى العراق بنفسه، وأن يُظهر التأييد لحكومة بغداد.

وستكون هذه أول زيارة لمستشار ترمب، كوشنر، إلى الشرق الأوسط بعد تعيينه في إدارة ترمب.

ولعب كوشنر دوراً سياسياً في إدارة الحملة الانتخابية لترمب، ولكن خبراته الأساسية تتركز في إدارة وتطوير #العقارات.

وقبيل تنصيب ترمب في 20 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس أن كوشنر مؤهل للعب دور في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وكوشنر هو زوج ابنة ترمب، #إيفانكا، والتي تحظى بثقة الرئيس، وعينها الأسبوع الماضي مساعدة له في #البيت_الأبيض.