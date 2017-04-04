تعرف على خطة واشنطن لإضعاف "الهلال الشيعي"

خطة جديدة تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب من خلالها إلى هزيمة تنظيم "داعش" في #سوريا وإضعاف " #الهلال_الشيعي " الممتد من #إيران مروراً بالعراق و #سوريا انتهاء بـ #لبنان.

ووفق مسؤولين غربيين فإن خطة #ترمب تستند على دعم #قوات_سوريا_الديمقراطية بالذخيرة والأسلحة الثقيلة لطرد #داعش من #الرقة، مما سيسمح لواشنطن بزيادة الوجود العسكري شرق #نهر_الفرات.

هذا بالإضافة إلى إقامة #قواعد ومطارات عسكرية في المناطق التي تستعيدها تلك القوات، مما سيخفف من القيود التي تضعها #أنقرة على استخدام قاعدة #أنجرليك.

وأفاد مسؤولون غربيون إلى أن إدارة ترمب تسعى للسيطرة على مطار الطبقة العسكري لتحويله إلى #قاعدة_عسكرية كاملة تتضمن مدرجات لهبوط الطائرات العسكرية الأميركية وانطلاقها.

هذه التحركات الأميركية جعلت كلا من #تركيا وإيران تعملان بشكل متواز للحيلولة دون نجاح تلك الخطة.

ولاحظ مراقبون أن تركيا تخطط لدعم فصائل من #الجيش_الحر للهجوم على الرقة، انطلاقاً من #تل_أبيض بالقرب من الحدود السورية – التركية.

أما #إيران فتسعى لتعزيز وجودها هي والتنظيمات التابعة لها انطلاقاً من #دمشق وصولاً إلى الحدود اللبنانية.