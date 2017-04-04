محكمة استئناف أميركية تنظر في أمر ترمب بحظر السفر

أعلنت #محكمة_استئناف أميركية، الاثنين، أنها ستعقد جلسة في مايو/أيار بشأن أمر أصدره قاض اتحادي في هاواي عرقل العمل بالأمر المعدل الذي أصدره #الرئيس _الأميركي #دونالد_ترمب بحظر سفر مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وسبق أن أيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية قرار #قاض في #سياتل عرقل أمر #حظر_السفر الأول الذي أصدره ترمب.

ولم تقل محكمة الاستئناف يوم الاثنين من هم القضاة الثلاثة، الذين سينظرون أحدث طعن.

ووقع ترمب حظر السفر المعدل الشهر الماضي، سعياً للتغلب على مشاكل قانونية واجهت الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير/ كانون الثاني، وأثار الفوضى في مطارات، وأدى إلى خروج احتجاجات قبل أن يتم وقف تنفيذه في فبراير/شباط.

ويقول ترمب إن حظر السفر مطلوب لدواع الأمن القومي.

وتحدت ولاية هاواي الأمر التنفيذي المعدل ووصفته بأنه تمييز ديني غير دستوري. وترى هاواي ومعارضو الحظر الآخرون أنه يستند إلى وعد انتخابي قطعه ترمب بمنع "كامل وتام لدخول المسلمين الولايات المتحدة".

وطعنت وزارة العدل أيضا في حكم أصدره قاض بولاية ماريلاند ضد الأمر التنفيذي المعدل.

ومن المقرر أن تعقد محكمة استئناف الدائرة الرابعة في فرجينيا جلسة في القضية يوم 8 مايو/أيار.