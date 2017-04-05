ترمب: الهجوم الكيماوي بإدلب تجاوز ما بعد الخطوط الحمراء

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله في #البيت_الأبيض إن بلاده ملتزمة بتقوية العلاقات مع #الأردن.

وأضاف ترمب: "سنقدم تمويلاً إضافياً للأردن لمساعدته على مواجهة #أزمة_اللاجئين.

وأعلن ترمب أيضاً أن إدارته تشجب #الهجوم البشع والمريع الذي وقع في سوريا الثلاثاء، واعتبر أنه من غير الممكن قبول الأعمال المشينة التي يقوم بها النظام في سوريا.

وصرّح ترمب أن قتل الأطفال الأبرياء بالغاز الكيمياوي انتهاك لما بعد الخطوط الحمراء. مؤكداً أن تهديد #إدارة_أوباما لنظام الأسد بشأن #السلاح_الكيمياوي كان فارغاً.

وقال ترمب: سلوكي تجاه الأسد تغير كثيراً بعد الهجوم الكيمياوي.

وتابع الرئيس الأميركي حديثه قائلاً: "ناقشنا السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسنعمل على تحقيقه". وأكد العاهل الأردني أن ترمب قد أبدى رغبته في جلب #الفلسطينيين والإسرائيليين لطاولة المفاوضات.

من جهته، أعلن العاهل الأردني أن التحديات التي يواجهها #العالم تهدد #الأمن _الدولي، وأضاف الملك عبد الله أنه على جميع الدول التوصل إلى حل سياسي في #سوريا لإنهاء النزاع.

كما أكد العاهل الأردني أن هجوم خان شيخون الكيمياوي في إدلب يدلّ على إخفاق الدبلوماسية العالمية.

وأعرب الملك عبدالله عن يقينه من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يسمح بتكرار #الهجمات_الكيمياوية في سوريا.

أميركا والاتفاق النووي

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً: سأقوم بما يلزم فيما يخص #الاتفاق_النووي مع إيران، وأكد ترمب أن الاتفاق النووي مع إيران من أسوأ الاتفاقات وما كان له أن يتم.

وأكد ترمب أن العالم يشهد حالة فوضى هو ورثها، وهو من سيعمل على حلها.

وأنهى تركب حديثه قائلاً: سنعمل مع كل الأطراف للتخلص من #داعش والجماعات المتطرفة.

ترمب في سؤال سابق عن سوريا: "سوف ترون"

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد قال سابقاً إن ما حدث في #سوريا فظيع ولا يوصف وانتهاك رهيب للإنسانية، في إشارة إلى مجزرة #خان_شيخون الكيمياوية، التي أودت بحياة نحو 100 شخص، أكثرهم أطفال، وأصابت أكثر من 400 آخرين.

وبسؤاله خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في المكتب البيضاوي عما إذا كان يعمل على صياغة سياسة جديدة بشأن سوريا قال ترمب للصحافيين "سوف ترون".

وإذ أشار إلى مرحلة "مضطربة جداً" في الشرق الأوسط، وعد ترمب بإجراء "محادثات مثيرة للاهتمام" مع ملك الأردن.

وهاجمت السفيرة الأميركية لدى #الأمم_المتحدة نيكي هيلي، الأربعاء، #روسيا لعدم ممارسة نفوذها لدى حليفها السوري، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بحث الهجوم في سوريا.