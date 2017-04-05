ستيف بانون "يختفي" من مجلس ترمب للأمن القومي!

أعلن مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه الأربعاء لوكالة فرانس برس أن #ستيف_بانون المستشار المقرب من الرئيس الأميركي، لم يعد عضواً في مجلس دونالد ترمب لـ #الأمن_القومي.

وكانت تسمية بانون، صاحب موقع بريتبارت نيوز اليميني والذي يبدي ازدراء تاماً بالطبقة السياسية الحاكمة قد أثارت جدلاً حاداً.

ولم يعد اسم بانون مدرجاً على آخر لائحة بأعضاء مجلس الأمن القومي صدرت في الرابع من نيسان/إبريل.

وكان #ترمب قد عيّن بانون عضواً دائماً في مجلس الأمن القومي ما أثار احتجاجات على "تسييس" المجلس.

ويدير مجلس الأمن القومي منذ العشرين من شباط/فبراير اتش. آر. ماكاستر، وهو جنرال في الرابعة والخمسين سبق أن قاتل في #العراق و#أفغانستان. وقد خلف مايكل فلين الذي أجبر على الاستقالة بعدما تبين أنه أخفى إجراءه اتصالات متكررة بالسفير الروسي في #واشنطن.

ووجد ترمب صعوبة في تعيين خلف لفلين، وتحدثت #الصحافة_الأميركية عن توتر في #البيت_الأبيض حول هذا الأمر، خصوصاً بسبب نفوذ ستيف بانون.

كما أن مجلس الأمن القومي هو هيئة استراتيجية في البيت الأبيض مكلفة بجمع المعلومات المتصلة بالأمن القومي وتقديم المشورة إلى الرئيس حول قضايا الأمن والسياسة الخارجية.