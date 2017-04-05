وزير الدفاع الأميركي: هجوم الغاز في سوريا عمل شنيع

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس ، اليوم الأربعاء إن هجوم #الغاز_السام في #سوريا "عمل شنيع وسيعامل كذلك".

جاء ذلك في مقر وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون ) قبل اجتماع ماتيس بوزير دفاع سنغافورة.

وألقت دول غربية ومنها الولايات المتحدة باللوم على الحكومة السورية في ارتكاب أسوأ هجوم بغاز سام في سوريا في أكثر من 4 أعوام والذي راح ضحيته العشرات من الناس في مدينة #خان_شيخون بمحافظة #إدلب السورية أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في #البيت_الأبيض إن الزعم الروسي بأن مدنيين سوريين قتلوا في انفجار مستودع #أسلحة_كيمياوية للمعارضة المسلحة أصابته طائرات حكومية غير معقول.

وأبلغ المسؤول "رويترز" بأن #الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن حكومة الرئيس بشار #الأسد مسؤولة عن الهجوم الكيمياوي الذي أودى بحياة العشرات.