الرئيس الصيني يصل أميركا.. وقمة مرتقبة مع ترمب

وصل الرئيس الصيني #شي_جينبينغ، الخميس، الى #فلوريدا حيث سيعقد قمة مع نظيره الأميركي #دونالد_ترمب.

وحطت طائرة بوينغ 747 التابعة لشركة الطيران الصينية التي تقل شي والوفد المرافق نحو الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش في مطار بالم بيتش بفلوريدا حيث كان حرس الشرف بانتظاره.

وتوقع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب "لقاءً صعباً جداً" مع نظيره الصيني #شي_جينبينغ الذي سيلتقيه بمقر إقامته الفخم في مارالاغو بفلوريدا.

وكتب ترمب على "تويتر"، الخميس: "لقاء الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعباً جداً".

وأضاف الرئيس الأميركي الذي يلتقي نظيره الصيني يومي الجمعة والسبت "ما عاد باستطاعتنا أن يكون لدينا عجز تجاري ضخم.. وخسارة للوظائف.. يجب أن تكون الشركات الأميركية مستعدّة للبحث عن بدائل أخرى".

وسيكون هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين، وسط الأزمة النووية مع #كوريا_الشمالية.

وقبل أشهر فقط، لم يكن عقد قمة من هذا النوع وارداً بعد #الحملة_الانتخابية التي اتهم فيها المرشح الجمهوري الصين "بسرقة" ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الصينية.

وأكد #البيت_الأبيض اللقاء، موضحاً أن ترمب وزوجته سيقيمان أيضاً عشاء على شرف الرئيس الصيني وزوجته مساء الجمعة.