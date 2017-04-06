سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: ترمب يعتبر روسيا مشكلة

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي #هالي أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يعتبر روسيا "مشكلة"، حسب تصريحات نقلتها عنه الأربعاء.

وقالت السفيرة المحافظة المتحدرة من أصول هندية في مؤتمر "نساء في قمة العالم" السنوي الثامن في نيويورك "انتقدت #روسيا مرات لا تعد، وهذا لأنهم إذا فعلوا أمرا سيئا فسنقول لهم ذلك".

وأضافت "فعلوا أشياء في #القرم وأكرانيا، والآن يحاولون التغطية على بشار #الأسد. هذه هي الأمور التي لن نسمح بمرورها".

إلى ذلك، تابعت قائلة: "أجريت مناقشات مع الرئيس ترمب، قال لي فيها إنه يعتبر روسيا مشكلة".

وعلى الرغم من أن ترمب عبر مرات عدة عن إعجابه و"احترامه" لنظيره الروسي فلاديمير #بوتين ، هاجمت نيكي هالي عدة مرات موسكو، خصوصاً في نهاية الأسبوع الماضي عندما وعدت بمعاقبة روسيا على تحركاتها ضد كييف وتدخلاتها المحتملة في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت هالي إن "الجميع يريدون سماع هذه الكلمات من ترمب، لكن انظروا إلى أفعاله"، مشيرة إلى أنه "فعل هذين الأمرين".