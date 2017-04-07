ترمب لنظيره الصيني: علاقتنا ستكون جيدة جداً ومديدة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إثر لقائه نظيره الصيني، شي جينبينغ، في منتجع مارالاغو الفخم الذي يملكه في فلوريدا، الجمعة، أن القمة الأولى بينهما سمحت بالتمهيد لبناء "صداقة وعلاقة جيدة جداً وطويلة الأمد".

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، الجمعة، أن الرئيس الأميركي وافق على دعوة نظيره الصيني لزيارة الصين عام 2017.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين قولهم إن #ترمب وافق على الزيارة "بكل سرور".

ويأتي الإعلان بعدما قال الرئيس الأميركي إن القمة الأولى له مع شي في منتجع مارالاغو سمحت بالتمهيد لبناء "صداقة وعلاقة جيدة جداً وطويلة الأمد" بين الطرفين.

وترمب الذي ركز هجماته خلال حملته الانتخابية العام الماضي على الصين، عقد الخميس، أول قمة له مع رئيس القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.

وكان #الرئيس_الصيني وصل بعيد ظهر الخميس إلى مطار بالم بيتش حيث كان بانتظاره وزير الخارجية ريكس #تيلرسون وحرس الشرف العسكري.