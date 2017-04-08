أول صورة للرئيس الأميركي أثناء متابعة ضربة سوريا

نشر المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض #شون_سبايسر ، الجمعة، أول صورة للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب وهو يتابع نتائج تنفيذ الضربة العسكرية التي أمر بها ضد النظام السوري فجرا.

وبث سبايسر الصورة، التي أطلقها #البيت_الأبيض، على حسابه في موقع "تويتر" وكتب أنها "لفريق الأمن القومي أثناء تلقي متابعة عن نتائج الضربة الجوية على سوريا".

وبدا ترمب في الصورة وهو يتوسط فريق الأمن القومي وعن يساره مباشرة وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون.

وشنت أميركا هجوماً عسكرياً على #النظام_السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "59 صاروخ توماهوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات" في قاعد "الشعيرات" العسكرية الجوية قرب حمص.

وانطلقت الصواريخ من #مدمرات أميركية في شرق #البحر_الأبيض_المتوسط.

وجاء القصف رداً على الهجوم الذي شنته الحكومة السورية بالأسلحة الكيمياوية في 4 نيسان/أبريل في #خان_شيخون، والذي أسفر عن مقتل وجرح المئات من السوريين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.