ترمب يختار مارك غرين وزيرا لسلاح البر الأميركي

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب الجمعة أنه اختار #مارك_غرين ، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية #تينيسي ، لمنصب #وزير لسلاح #البر.

ورحب وزير الدفاع جيمس ماتيس بتعيين غرين في أعلى منصب مدني في الجيش الأميركي.

وقال ماتيس في بيان إن "مارك سيتيح وجود قيادة مدنية قوية، وسيحسّن استعداداتنا ويدعم جنودنا ومواطنينا وعائلاتهم".

وفي حال ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، سيحل غرين مكان #إريك_فانينغ الذي كان أول مسؤول مثلي يعيّن في هذا المنصب.

وأثار اختيار غرين بعض الانتقادات، إذ إن معارضيه أشاروا إلى أنه أيّد قوانين مناهضة لمثليي الجنس.

وتأتي تسمية ترمب لغرين في هذا المنصب إثر انسحاب فنسنت فايولا الذي كان قد اعتذر بسبب ارتباطاته بعالم الأعمال.

وتخرج غرين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت، وخدم في الجيش كطبيب.