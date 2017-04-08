شاهد محاولة مثيرة لاعتراض موكب الرئيس الصيني بأميركا

أظهر مقطع فيديو "مثير" محاولة متظاهرين أميركيين اعتراض موكب #الرئيس_الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية.

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في #الصين #الشرطة_الأميركية خلال اعتقالها عددا من المتظاهرين، المعارضين للصين، عندما حاولوا اقتحام موكب بينغ والوقوف أمام سيارته، بينما كان في طريقه إلى منتجع "مارا لا جو" لعقد مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وحسب الفيديو، فعند دخول موكب الرئيس الصيني، قفز بعض المتظاهرين المعارضين، في محاولة لاعتراض سيارته، إلا أن الشرطة الأميركية بادرت بالتصدي لهم واعتقالهم.

وكان الرئيس الصيني شى جين بينغ، عقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في زيارة رسمية إلى #الولايات_المتحدة استمرت يومين وانتهت أمس الجمعة.