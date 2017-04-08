"الشيوخ" الأميركي يقر تعيين غورستش بالمحكمة العليا

أكد مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الجمهورية، الجمعة، تعيين القاضي المحافظ #نيل_غورستش عضواً تاسعاً في المحكمة العليا بعدما اختاره الرئيس #دونالد_ترمب في كانون الثاني/يناير.

وأيد 54 عضوا غورستش مقابل 45 عارضوه في أكبر تقارب للأصوات منذ تثبيت تعيين المحافظ كلارنس توماس في 1991.

وصوت جميع الجمهوريين مع التعيين وانضم إليهم فقط 3 ديمقراطيين، في حين عارض بقية أعضاء الأقلية الديمقراطية. وتغيب سناتور جمهوري عن التصويت.

وسيكون غورستش، القاضي في محكمة الاستئناف الفيدرالية، البالغ 49 عاما، احد القضاة المحافظين الخمسة في مواجهة 4 تقدميين.

وعين غورستش مدى الحياة، وسيطبع حضوره المؤسسة التي تصدر احكامها حول قضايا كبرى في #المجتمع_الأميركي.

وأثار تعيينه ارتياح المتدينين التقليديين والمدافعين عن اقتناء الأسلحة النارية ومعارضي الإجهاض، إضافة الى أصحاب المصالح المالية الكبرى.

وأقرت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الخميس تعديلا لقواعد التصويت في المجلس لفرض تثبيت القاضي غورستش بحيث لا يتطلب تأكيد تعيينه الغالبية الموصوفة ( 60 عضوا) من اصل 100 بل الغالبية المطلقة اي 51 عضوا.

وهنأ الرئيس ترمب في بيان القاضي المحافظ، مؤكدا أنه كان "الخيار الأمثل ليؤدي مهمة في أعلى محكمة في البلاد".

وسيؤدي غورستش اليمين القانونية الاسبوع المقبل. وهو سيقسم اولا على أن يحافظ على #الدستور في احتفال سيقام في المحكمة العليا، على ان يقسم لاحقا خلال حفل في البيت الأبيض على ان يخدم #العدالة.