تيلرسون: بشار الأسد ليس أولى الأولويات في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون السبت أن "الأولوية الأولى للولايات المتحدة في سوريا هي هزيمة تنظيم داعش" حتى قبل أن يتحقق الاستقرار في البلاد.

وقال تيلرسون عبر برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، بحسب مقتطفات من المقابلة نشرت السبت، إن التغلّب على #تنظيم_داعش واستئصال ما يسمى بـ "الخلافة" التي أعلنها سيقضيان على تهديد لا يطال الولايات المتحدة فحسب بل يطال "الاستقرار في المنطقة بكاملها".

وأضاف تيلرسون في المقابلة التي ستُنشر كاملة الأحد "من المهم أن تبقى أولوياتنا واضحة. ونعتقد أن أولى الأولويات هي هزيمة تنظيم داعش".

وتابع "بعد الحدّ من تهديد تنظيم داعش أو القضاء عليه، أعتقد أنه يمكننا وقتها تحويل اهتمامنا في شكل مباشر نحو تحقيق الاستقرار في #سوريا".

وأردف "نأمل أن نتمكن من جعل جميع #الأطراف_السورية يجلسون إلى الطاولة لبدء عملية المناقشات السياسية".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأميركي أن مناقشات كهذه ستتطلب مشاركة رئيس النظام السوري #بشار_الأسد وحلفائه. لكنه ركز على #موسكو بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توتراً كبيراً.

وقال "نأمل أن تختار #روسيا تأدية دور بنّاء من خلال دعم وقف إطلاق النار عبر مفاوضاتها في أستانا، ولكن أيضا في #جنيف"في إطار المفاوضات التي تتم برعاية #الأمم_المتحدة".

وأوضح الوزير الأميركي نأمل في أن نتوصل إلى الشروط اللازمة لبدء حوار سياسي مفيد".

وأكد تيلرسون أيضاً في المقابلة أنه لا يخشى من رد انتقامي روسي بعد #الضربة_الأميركية صباح الجمعة على القاعدة السورية التي انطلقت منها طائرات النظام التي شنت الهجوم على #خان_شيخون.

وقال إن "الروس لم يكونوا مستهدَفين بتلك الضربة. كان الأمر يتعلق بضربة دقيقة جداً ومتكافئة جداً ومتعمدة رداً على هجوم كيميائي، وروسيا لم تكن مستهدفة إطلاقاً في هذه الضربة".

والثلاثاء، أدى هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون في إدلب إلى عشرات القتلى بينهم أطفال.

واتهمت معظم الدول، في مقدمها واشنطن، #النظام_السوري بتنفيذ الهجوم في حين نفت #دمشق ذلك. ودفع الهجوم على خان شيخون الإدارة الأميركية إلى الرد عبر قصف قاعدة جوية تابعة للنظام تقع وسط البلاد صباح الجمعة.