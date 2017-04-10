مسلح يقتل زوجته المعلمة وينتحر داخل مدرسة بكاليفورنيا

قتل 3 أشخاص وأصيب طفل واحد في #إطلاق_نار داخل صف بمدرسة ابتدائية في #سان_برناردينو بكاليفورنيا، الاثنين، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت السلطات الأميركية، بحسب الصحيفة، إن رجلا مسلحا يدعى سيدريك (53 عاماً) قد أطلق النار في مدرسة ابتدائية بسان برناردينو على معلمة (53 عاماً) داخل الصف الدراسي وأرداها قتيلة، وبعدها أطلق النار على نفسه ولقي مصرعه على الفور. وتبين فيما بعد أن القاتل هو زوج المعلمة القتيلة.

وقد نتج عن الحادث إصابة تلميذين بجروح، ربما عن طريق الخطأ، حيث تعتقد الشرطة أن المسلح لم يتعمد إصابة الطفلين، إلا أن أحدهما (8 سنوات) توفي فيما بعد متأثراً بجراحه، بينما تبدو حالة الطفل الآخر (9 سنوات) مستقرة.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أميركي بوقوع عدة #إصابات بإطلاق نار في المدرسة الابتدائية.

وقال قائد الشرطة في #سان_برناردينو، على حسابه في "تويتر": "نعتقد أن هناك شبهة قتل وانتحار.. داخل الصف الدراسي. تم نقل اثنين من الطلبة إلى المستشفى"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد مسؤول من شرطة سان برناردينو أنه قد تم احتواء الأزمة، وتم إغلاق المدرسة كإجراء احترازي.

وسبق أن شهدت سان برناردينو #اعتداء ذا طابع متطرف في ديسمبر/كانون الأول 2015، راح ضحيته 14 شخصاً.