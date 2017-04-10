ترمب يتصل بالسيسي ويؤكد مساندة أميركا لمصر ضد الإرهاب

تلقى #الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، أكد خلاله إدانة الولايات المتحدة للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس في #طنطا والكنيسة المرقسية في #الإسكندرية.

وأعرب الرئيس الأميركي عن خالص التعازي في ضحايا الحادثين، مشيراً إلى ثقته في قدرة #مصر وقيادتها على التعامل مع الموقف والتصدي للإرهاب، ومؤكداً دعم بلاده لمصر وشعبها في مواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لحرص الرئيس الأميركي على تقديم التعازي في ضحايا الحادثين، وأكد أن تلك الأحداث لن تثني الشعب المصري عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب الآثم، ولن تنجح في إحباط الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الرئيس أن تصاعد وتيرة #الإرهاب في مختلف أنحاء العالم يؤكد وبشكل قاطع ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب، وتوجيه رسالة حاسمة لكل من يقوم بتمويل المنظمات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والمقاتلين، وضرورة تبني خطة شاملة لمواجهة هذا الخطر واقتلاعه من جذوره.