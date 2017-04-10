واشنطن: الضربة الأميركية دمرت 20% من قدرات سوريا الجوية

قال وزير الدفاع الأميركي #جيمس_ماتيس إن #الضربة_الأميركية بصواريخ "كروز" في #سوريا دمرت 20% من الطائرات السورية العاملة، بالإضافة إلى مواقع للوقود والذخيرة ودفاعات جوية، فيما صرح مسؤول عسكري أميركي بأن روسيا علمت مسبقا بقصف النظام لخان شيخون بالأسلحة الكيمياوية.

وأضاف #ماتيس في بيان أن "الحكومة السورية فقدت القدرة على إعادة تزويد أو إعادة تسليح الطائرات في مطار الشعيرات، وفي هذه المرحلة فإن المطار غير صالح للاستخدام لأغراض عسكرية".

وأضاف: " #الحكومة_السورية ستتسم بعدم الفطنة إذا استخدمت الأسلحة الكيمياوية مرة أخرى".

وأضاف ماتيس أن الرئيس الأميركي "أمر بهذا العمل (...) ليظهر أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين حين يقتل الأسد أبرياء بواسطة أسلحة كيمياوية".

يأتي ذلك فيما قال متحدث عسكري أميركي إن #أسلحة_كيمياوية كانت على الأرجح مخزنة في القاعدة الجوية السورية التي قصفتها الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، رداً على هجوم بالأسلحة الكيمياوية نسب إلى نظام #بشار_الأسد.

وقال الكولونيل جون توماس، المتحدث باسم قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن واشنطن توصلت لاستنتاج بأن روسيا كانت على علم مسبق بالغارات التي شنها النظام السوري على خان شيخون في #إدلب بالأسلحة الكيمياوية.

وكان من المفترض أن يكون #النظام_السوري فكك ترسانته من الأسلحة الكيمياوية في إطار اتفاق أميركي-روسي وقع العام 2013. لكن مذاك اتهم مراراً باستخدامها.

والأسبوع الماضي قصف الأميركيون قاعدة #الشعيرات الجوية في محافظة #حمص من حيث أقلعت طائرات النظام السوري لقصف #خان_شيخون (شمال غرب) مستخدمة غاز السارين، كما تقول واشنطن. وأوقع القصف في الرابع من أبريل/نيسان نحو 100 قتيل.

وعندما قصفت القاعدة الجوية في السادس من الجاري بصواريخ "توماهوك" الأميركية تفادت #المنشآت_الكيمياوية لأن ثمة "احتمالات كبرى" بأن تكون ذخائر كيمياوية لا تزال في الداخل، كما قال الاثنين للصحافيين الكولونيل توماس.

وقال: "كان هدفنا التحقق من عدم التسبب بأضرار أخرى من خلال استهداف أسلحة كيمياوية في الموقع".

وأوضح أن قصف قاعدة الشعيرات كان يهدف إلى "الحد من قدرات النظام على استخدام طائرات محملة بالأسلحة الكيمياوية".

وقال الكولونيل توماس: "لم نكن نريد جعل هذه القاعدة غير قابلة للاستخدام في المدى البعيد". وأضاف "لقد أضعفنا قدرات السوريين على الأجل القصير على تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيمياوية انطلاقاً من هذه القاعدة".