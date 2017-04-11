جون ماكين: لا بد من وقف "الجنون القاتل" للأسد

طلب #السناتور الأميركي #جون_ماكين الذي يؤيد منذ زمن تدخلا أميركيا في #سوريا ، الثلاثاء وضع حد "للجنون القاتل" لبشار ا#لأسد ومشيرا إلى أنه على #موسكو أن تنأى بنفسها عنه كما قال.

وقال السناتور الجمهوري خلال مؤتمر صحافي في ساراييفو إحدى محطات جولته في دول البلقان الغربية "لا بد من وقف الجنون #القاتل المستمر لبشار الأسد".

وأضاف ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في #مجلس_الشيوخ الأميركي "كنت مسرورا لأن أسمع اليوم وزير خارجيتنا ( #ريكس_تيلرسون ) يقول إن على الروس النأي بالنفس عن سلوك بشار الأسد".

وبعد الضربات الأميركية الأسبوع الماضي على قاعدة جوية تابعة لنظام دمشق ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية اتهمت القوات الحكومية السورية بتنفيذه رغم نفيها، رحب ماكين ب"مرحلة أولى ذات مصداقية".

وكان دعا إلى انتهاج استراتيجية جديدة تصيب "بشلل تام قدرات" سلاح الجو السوري.

وأضاف "على القوات المسلحة لبشار الأسد أن تتوقف عن القتل العشوائي لمدنيين #أبرياء ".

ووصف ماكين بشار الأسد بأنه "مجرم حرب يجب أن يتنحى" عن السلطة، ودعا إلى محاربته إلى جانب تنظيم #داعش .

وقال ماكين "عندما يقول بعض قادتنا :+حسنا علينا تولي أمر تنظيم داعش ثم سنتولى أمر بشار السد+ اعتقد أن الولايات المتحدة هي أول دولة عظمى في العالم. يمكننا القيام بالأمرين في الوقت نفسه". وانتقد ماكين أيضا العمليات الروسية على الأرض.

وقال "أتعلمون بالنسبة إلى والدة فقدت طفلها في قصف بشار الأسد أو الروس لا يهم إذا قتل بسلاح #كيميائي أو ببرميل #متفجرات ".

وأضاف "علينا أن نضع حدا للمجزرة العبثية والجنونية التي يذهب ضحيتها رجال ونساء وأطفال أبرياء بمن فيهم الروس الذين يستخدمون أسلحة عالية الدقة لقصف مستشفيات في #حلب ".