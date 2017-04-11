لافروف: علاقات موسكو وواشنطن في أسوأ حالاتها

قال #وزير_الخارجية_الروسي سيرغي لافروف إن #العلاقات_الروسية_الأميركية هي الأصعب منذ الحرب الباردة، ويأمل في محادثات مثمرة مع نظيره الأميركي ريكس #تيلرسون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن تكون المحادثات المرتقبة في موسكو مع وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون مثمرة، غير أنها عبرت عن قلقها البالغ بشأن موقف #الولايات_المتحدة من كوريا الشمالية.

ومن المنتظر أن يعقد تيلرسون محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف غدا الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان بشأن الزيارة، إنها قلقة بشدة من إمكانية أن تقرر الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري أحادي ضد #كوريا_الشمالية.