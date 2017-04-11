مسؤول أميركي: روسيا تسترت على دور الأسد بمجزرة إدلب

اتهم مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الثلاثاء، #روسيا بالشروع في حملة تضليل تهدف إلى "إرباك العالم" حول اتهام #واشنطن النظام السوري باستخدام #غاز_السارين ضد شعبه.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن هويته خلال مناقشة معلومات استخباراتية حساسة، إن #موسكو تحاول بشكل منهجي إبعاد التهمة عن النظام وإلصاقها بالمعارضة وتنظيم #داعش خلافا لكل الأدلة.

وأضاف أن الاستخبارات الأميركية لا تعتقد أن تنظيم داعش يملك غاز السارين الذي تقول واشنطن إنها "واثقة" من استخدامه في خان شيخون.

وأضاف أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم روسيا بأن #الهجوم #الكيمياوي في سوريا الأسبوع الماضي كان مختلقا.

وأوضح المسؤول قائلا "القدر الكبير من البيانات التي توفرت لدينا بكل الآليات ضخمة بدرجة يتعذر على أي وكالة مخابرات أن تختلقها في هذه الفترة الزمنية القصيرة".